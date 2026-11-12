Солист "Непары" Шоуа рассказал, как узнал, что у него туберкулез

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Солист группы "Непара" Александр Шоуа вспомнил, как в 1995 году у него обнаружили туберкулез. Тогда музыкант весил всего 48 килограммов и с трудом переносил даже небольшие физические нагрузки, рассказал 52-летний артист в шоу Иды Галич "Не молчи".

По словам Шоуа, однажды он почувствовал головокружение, после чего у него пошла кровь из горла. Сначала его госпитализировали с диагнозом "воспаление легких", однако позднее выяснилось, что заболевание оказалось серьезнее. Музыканта перевели в специализированный институт.

Артист рассказал, что во время одного из осмотров находился в крайне тяжелом состоянии. Услышав, что кто-то из присутствующих врачей не верит в его выздоровление, он решил бороться за жизнь.

"Кто-то сказал – этот умрет, уберите его, чтобы не портить статистику. Я подумал – шиш тебе", – вспомнил Шоуа.

По словам певца, медикаментозное лечение начало действовать, хотя поначалу эффект был скорее психологическим. В институте, расположенном в лесу, он также занимался дыхательными практиками. При этом после каждого подъема рук артист падал от слабости.

Шоуа предположил, что заболел из-за нездорового образа жизни. В молодости он часто посещал вечеринки, курил и употреблял алкоголь. Сейчас музыкант продолжает выступать и внимательно следит за здоровьем.

Ранее телезвезда Алена Рапунцель (Савкина), у которой диагностировали рак легких четвертой стадии, призналась, что ей становится все сложнее справляться с лечением. Не так давно к онкологическому заболеванию добавилась пневмония, и сейчас модель находится в одной из столичных клиник. Она рассказала, что устала от постоянных процедур и обследований, тяжело переживает изменения во внешности и побочные эффекты.

