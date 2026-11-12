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12 ноября, 16:58

Общество

Сильные дожди ожидаются в столице в ночь на 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильные дожди прогнозируются в Москве в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Эксперт отметил, что начнет накрапывать и моросить ночью в пятницу, 13 ноября. По его словам, в темное время суток температура воздуха составит 0 до 2 градусов тепла. Днем в столице будет от 3 до 5 градусов тепла, а по области от 2 до 6 градусов. Атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба.

В ночь с 13 на 14 ноября можно ожидать до трети месячной нормы осадков, сказал Ильн. Он добавил, что в субботу погода будет пасмурной с дождями. Ночью 14-го числа температура воздуха поднимется до 2–4 градусов, а днем составит 1–4 градуса.

Ильин также рассказал, что в воскресенье, 15 ноября, будет облачно и без осадков, однако на дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха в некоторых частях Подмосковья прогнозируется до 1–3 градусов ниже 0, однако в целом температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. В свою очередь, в Москве днем температура воздуха будет от 0 до плюс 5 градусов. Атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, синоптик подчеркнул, что отклонения от климатических норм будут составлять 2–4 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-го числа с 09:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичные меры касаются Подмосковья.

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