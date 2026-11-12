Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 16:40

Политика
Главная / Новости /

NBC: в США от штата Миссисипи впервые за 150 лет избрали темнокожего сенатора

В США от штата Миссисипи впервые за 150 лет избрали темнокожего сенатора

Фото: AP Photo/Ellen Schmidt

В штате Миссисипи по итогам промежуточных выборов в конгресс США впервые за 150 лет был избран темнокожий сенатор. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Победу над республиканкой Синди Хайд-Смит одержал демократ Скотт Колом. Он стал первым темнокожим сенатором, избранным от штата с 1871 года. В последний раз представитель Демократической партии попадал в верхнюю палату конгресса от этого штата 44 года назад.

По данным телеканала, победа Колома означает, что в 2027 году демократы сохранят за собой 55 мест в Сенате, а республиканцы – 44.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали треть сенаторов, всех членов палаты представителей, губернаторов 36 штатов и территорий, а также представителей органов местного самоуправления.

До голосования обе палаты конгресса находились под контролем республиканцев, однако по итогам выборов большинство мест в сенате и палате представителей должно перейти к демократам. Конгресс 120-го созыва начнет работу 3 января 2027 года.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика