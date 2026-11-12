NBC: в США от штата Миссисипи впервые за 150 лет избрали темнокожего сенатора

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В штате Миссисипи по итогам промежуточных выборов в конгресс США впервые за 150 лет был избран темнокожий сенатор. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Победу над республиканкой Синди Хайд-Смит одержал демократ Скотт Колом. Он стал первым темнокожим сенатором, избранным от штата с 1871 года. В последний раз представитель Демократической партии попадал в верхнюю палату конгресса от этого штата 44 года назад.

По данным телеканала, победа Колома означает, что в 2027 году демократы сохранят за собой 55 мест в Сенате, а республиканцы – 44.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали треть сенаторов, всех членов палаты представителей, губернаторов 36 штатов и территорий, а также представителей органов местного самоуправления.

До голосования обе палаты конгресса находились под контролем республиканцев, однако по итогам выборов большинство мест в сенате и палате представителей должно перейти к демократам. Конгресс 120-го созыва начнет работу 3 января 2027 года.