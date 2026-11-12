Мишустин поручил обеспечить стабильную работу объектов теплогенерации и подачи воды

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Подача тепла и горячей воды в жилые дома во всех регионах РФ должна быть стабильной. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства.

"Сегодня (12 ноября 2026 года. – Прим. ред.), кстати, как раз с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным подробно обсуждали вопрос, и здесь у меня будут к министрам просьбы еженедельно докладывать о ситуации, связанной с подготовкой как в новых регионах, так и по стране в целом", – сказал Мишустин.

Он обратил внимание, что для стабильной подачи воды и тепла в дома граждан соответствующие объекты должны быть защищены.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что несоответствие температуры в квартире установленным нормам поможет получить перерасчет и наказать виновных. С его слов, если в жилище холодно, надо звонить в диспетчерскую службу управляющей компании и вызывать мастера для решения проблемы.