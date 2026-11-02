Эксперт Бондарь: жильцы вправе требовать перерасчет платы за ЖКУ при плохом отоплении

02 ноября, 16:33Общество
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Официальная фиксация несоответствия температуры в квартире нормам поможет получить перерасчет и наказать виновных. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, жильцам важно помнить, что, согласно требованиям постановления правительства № 354, температура в комнатах должна быть не ниже плюс 18 градусов. При этом в угловых помещениях нормой считается плюс 20. Если же на улице наступают морозы ниже 30 градусов, требования увеличиваются еще на два деления.
Если коммунальщики игнорируют заявку, жильцы могут сами составить акт, подписав его у председателя дома и двух соседей. Либо можно обратиться в независимую аккредитованную компанию: эксперт проведет замеры и выдаст официальное заключение, а расходы на это потом можно будет взыскать с УК через суд.
"На основании готового акта можно требовать снижения платы за коммунальные услуги. За каждый час, когда в помещении было холоднее нормы, стоимость отопления уменьшается на 0,15%", – пояснил Бондарь.
Если коммунальные службы игнорируют заявление и отказываются возвращать деньги, жильцам следует обращаться в надзорные органы. Первой инстанцией в такой ситуации становится Государственная жилищная инспекция. Жалобу туда легко отправить через портал ГИС ЖКХ.
Если же тепло не подала вовремя ресурсоснабжающая организация (котельная или ТЭЦ), виновные должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, компания заплатит от 30 до 50 тысяч, добавил эксперт.
Дополнительно жители могут написать обращение в Роспотребнадзор, ссылаясь на статью о санитарно-эпидемиологических требованиях к жилым помещениям (23 Федерального закона № 52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). В крайних случаях, когда мирно решить вопрос не получается, можно подать заявление в прокуратуру или обратиться с иском в суд, подчеркнул Бондарь.
Ранее эксперт напомнил, что важно убрать с балкона после первых заморозков. Например, источником неприятных ситуаций могут оказаться стеклянные банки с домашними заготовками. При минусовых температурах жидкости расширяются, из-за чего стекло легко трескается. При потеплении содержимое разбитой тары оттаивает и может оказаться в балконных перекрытиях. Таким образом, есть вероятность испортить стены и личные вещи соседей снизу.