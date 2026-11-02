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02 ноября, 16:33

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Эксперт Бондарь: жильцы вправе требовать перерасчет платы за ЖКУ при плохом отоплении

Эксперт по ЖКХ объяснил, куда жаловаться при плохом отоплении в квартире

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Официальная фиксация несоответствия температуры в квартире нормам поможет получить перерасчет и наказать виновных. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, жильцам важно помнить, что, согласно требованиям постановления правительства № 354, температура в комнатах должна быть не ниже плюс 18 градусов. При этом в угловых помещениях нормой считается плюс 20. Если же на улице наступают морозы ниже 30 градусов, требования увеличиваются еще на два деления.

Поэтому, когда в помещении холодно, надо не терпеть, а сразу звонить в диспетчерскую службу управляющей компании и вызывать мастера. Специалист обязан приехать в течение 2 часов, измерить температуру специальным прибором и составить официальный документ.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если коммунальщики игнорируют заявку, жильцы могут сами составить акт, подписав его у председателя дома и двух соседей. Либо можно обратиться в независимую аккредитованную компанию: эксперт проведет замеры и выдаст официальное заключение, а расходы на это потом можно будет взыскать с УК через суд.

"На основании готового акта можно требовать снижения платы за коммунальные услуги. За каждый час, когда в помещении было холоднее нормы, стоимость отопления уменьшается на 0,15%", – пояснил Бондарь.

Если коммунальные службы игнорируют заявление и отказываются возвращать деньги, жильцам следует обращаться в надзорные органы. Первой инстанцией в такой ситуации становится Государственная жилищная инспекция. Жалобу туда легко отправить через портал ГИС ЖКХ.

За нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами организацию могут привлечь к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ. Если виновата управляющая компания, штраф для должностных лиц составит от 500 рублей до 1 тысячи, для юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если же тепло не подала вовремя ресурсоснабжающая организация (котельная или ТЭЦ), виновные должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, компания заплатит от 30 до 50 тысяч, добавил эксперт.

Дополнительно жители могут написать обращение в Роспотребнадзор, ссылаясь на статью о санитарно-эпидемиологических требованиях к жилым помещениям (23 Федерального закона № 52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). В крайних случаях, когда мирно решить вопрос не получается, можно подать заявление в прокуратуру или обратиться с иском в суд, подчеркнул Бондарь.

Ранее эксперт напомнил, что важно убрать с балкона после первых заморозков. Например, источником неприятных ситуаций могут оказаться стеклянные банки с домашними заготовками. При минусовых температурах жидкости расширяются, из-за чего стекло легко трескается. При потеплении содержимое разбитой тары оттаивает и может оказаться в балконных перекрытиях. Таким образом, есть вероятность испортить стены и личные вещи соседей снизу.

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