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06 ноября, 08:16

Политика

ЕК призвала жителей ЕС подготовиться к первым 72 часам после ЧС

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия рекомендовала жителям стран Евросоюза быть готовыми к первым 72 часам после чрезвычайной ситуации и рассчитывать в этот период на собственные силы. Рекомендации опубликовали на официальном сайте ЕК, сообщает телеканал "360".

"Каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и как помочь другим", – заявила комиссар по гуманитарной политике и кризисному урегулированию Хаджа Лабиб на Европейском форуме гражданской защиты.

Людям посоветовали заранее подготовить вещи и запасы, которых хватит на первые трое суток после бедствия, пока службы будут разворачивать помощь. Основам поведения в таких ситуациях чиновники предложили обучать детей уже в детских садах и начальной школе.

Ранее в НАТО заявляли, что не видят непосредственной угрозы со стороны России. Тем не менее соответствующий доклад Альянса о готовности отражать нападение сравним с "дурдомом", отмечали в МИД России.

При этом Москва будет вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации НАТО, отмечал постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Так дипломат комментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленную Альянсом концепцию "Теория победы".

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