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14 октября, 20:57

Политика

Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы от России

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Его выступление на пресс-конференции в Таллине транслировала пресс-служба организации.

При этом Рютте призвал страны НАТО готовиться к противостоянию с Москвой. В качестве примера он привел Эстонию. Кроме того, генсек порекомендовал сохранять спокойствие, инвестировать в производство оружия и наращивать поддержку Украины.

Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич представил новую военную концепцию НАТО "Теория победы", которая допускает ведение боевых действий на двух фронтах одновременно. Она описывает три этапа действий Альянса в случае нападения: сдерживание первого удара противника, блокирование продолжения атаки и снижение его боеспособности.

Гринкевич подчеркнул, что не считает военный конфликт в Европе неизбежным или близким. Вместе с тем Альянс, по его словам, должен готовиться "к тому, что возможно, а не к тому, что вероятно".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что доклад НАТО, в котором Альянс говорит о готовности отражать нападение России, хотя сам его не ждет, сравним с "дурдомом на выезде".

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