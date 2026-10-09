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В НАТО заявили, что предстоящие учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon не должны вызывать беспокойства у России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на директора Альянса по вопросам ядерной политики Нассиму Барроуз.

По ее словам, маневры проводятся ежегодно и направлены на подготовку сил союзников, а также обеспечение безопасности ядерного потенциала НАТО.

В 2026 году учения запланированы на период с 13 по 23 октября.

Ранее во Франции испытали новую ядерную ракету – М51.3 была выпущена с борта атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия открыта для диалога и любые проблемы нужно решать им, а не показательными пусками ракет.

Также Песков прокомментировал обсуждение европейцами возможность использования Россией ядерного оружия и сообщил, что у Москвы нет таких планов.

Депутат Госдумы от Калининградской области, ветеран СВО и Герой России Андрей Козлов заявил, что планы НАТО на случай конфликта с Россией связаны с внутренними проблемами Евросоюза. По его мнению, образ внешнего противника используют для оправдания увеличения военных расходов и отвлечения внимания от социального недовольства в европейских странах.

Козлов отметил, что Москва не заявляла о намерении нападать на Европу, но внимательно следит за риторикой соседних государств и рассматривает различные сценарии развития событий.