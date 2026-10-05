Bloomberg: НАТО подготовило новый план обороны с применением дронов и ИИ

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Военное командование НАТО разработало новый план обороны восточного фланга, предусматривающий применение дронов и искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

План получил название "Теория победы". Его представят главнокомандующему объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Алексу Гринкевичу 12 октября. Как пояснили источники агентства, цель документа – прояснить, как Альянс будет реагировать на возможное вторжение.

При этом официальный представитель Гринкевича отказался комментировать документ, отметив лишь, что НАТО является "исключительно оборонительным" альянсом.

Согласно плану, в случае нападения страны намерены применить комбинацию сухопутных сил и других средств инициативы. Эта концепция опирается на дешевые дроны, системы с минимальным участием человека и технологии выбора цели на основе ИИ. На следующей стадии, после получения "свободы передвижения" для вооруженных сил, целью военных НАТО станут командные пункты противника.

Документ также призван показать, как Альянс планирует совмещать традиционные вооружения с новыми боевыми возможностями, и стимулировать страны-участницы наращивать инвестиции в оборону и активнее реализовывать меры подготовки.

Вместе с тем журналисты напомнили, что генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял: Альянс не видит признаков того, что Россия готовится к нападению на входящие в него страны с использованием конвенциональных методов ведения войны. При этом он отмечал, что Европа должна быть готова к так называемым гибридным атакам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы. По его словам, сообщения о том, что страна якобы готовит некую агрессию против НАТО, не отражают реального положения дел.

Кроме того, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс на встрече с Рютте также признал, что у Вильнюса нет данных о подготовке Россией каких-либо враждебных действий.