Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Суд в Краснодаре арестовал на пять суток 18-летнего местного жителя за запуск фейерверка в момент угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем канале в мессенджере MAX.

Установлено, что молодой человек запускал пиротехнику ночью в пятницу, 20 ноября, после сигнала тревоги. Кроме того, он никак не реагировал на замечания очевидцев. Суд признал мужчину виновным по статье о нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу и сопровождающемся нецензурной бранью в общественных местах.

В суде фигурант полностью признал свою вину, раскаялся и извинился за необдуманный поступок.

Ранее туриста из Тамбова, запускавшего фейерверк в Кабардинке во время ночной атаки беспилотников на прибрежные города Кубани, привлекли к административной ответственности. По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, мужчина принес извинения за свой поступок.