Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате атаки беспилотников по промышленным объектам в Пермском крае погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в МАХ.

Двое пострадавших получили легкие осколочные ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам губернатора, силы противовоздушной обороны сбили над территорией края 56 беспилотников. При этом на нескольких промышленных площадках зафиксировали повреждения. На местах происшествий работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

Ранее в Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак беспилотников и детонации взрывоопасного предмета пострадали семь мирных жителей, в том числе девочка 2012 года рождения.

Повреждения получили 15 жилых домов и 10 объектов инфраструктуры. Кроме того, были повреждены 15 транспортных средств, включая два рейсовых автобуса и 13 легковых автомобилей.