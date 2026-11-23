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Стоимость газа на европейском рынке резко увеличилась после прогноза о продолжительном похолодании в Северо-Западной Европе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

23 ноября стоимость базовых фьючерсов на газ увеличилась на 8,6% и достигла 105,54 доллара за мегаватт-час. Настолько заметного скачка в течение одного дня не фиксировали более недели.

При этом европейские подземные хранилища заполнены существенно слабее, чем обычно в этот период года, а сезон максимального потребления топлива приближается.

По оценкам метеорологов Atmospheric G2, в ближайшие дни температура в Северо-Западной Европе будет на 3–5 градусов ниже средних показателей за последние 30 лет. В первые дни декабря разница с климатической нормой может увеличиться до 5–8 градусов.

Еще одним фактором риска для энергорынка станет ослабление ветра в Германии, Дании и Нидерландах. Из-за этого ветряные электростанции могут производить меньше электроэнергии, чем обычно. Дополнительное давление на рынок оказывает нехватка СПГ из-за конфликта США и Ирана.

Ранее Владимир Путин заявил, что отказ от российского газа негативно сказался на европейской промышленности и социальной сфере. Президент также указал на рост расходов для зарубежных потребителей и предприятий из-за попыток ограничить присутствие России на мировом газовом рынке.

При этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил о крупных закупках российского СПГ странами Евросоюза в 2026 году, а вице-премьер России Александр Новак отметил, что российское дизельное топливо продолжает поступать в Европу под другими марками.

