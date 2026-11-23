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74-летний житель Бразилии с болезнью Альцгеймера провел 11 дней в джунглях Амазонии и смог выжить благодаря навыкам, приобретенным во время работы золотоискателем в молодости. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на местных рейнджеров.

Поисковая операция завершилась 20 ноября – Жанарино Феррейра дос Сантоса нашли примерно в десяти километрах от точки, где он исчез. Мужчина пропал в лесной местности штата Амапа на севере Бразилии.

В ходе поисков спасатели изучали следы, оставленные пенсионером. По ним удалось восстановить, как он выживал все это время – добывал воду из природных источников, ел плоды пальмы бурити, а для ночлега сооружал лежанки из листьев асаи.

Рейнджеры выяснили, что из-за нарушения пространственной ориентации мужчина двигался по кругу, поэтому поисковикам удалось ограничить территорию, которую нужно было обследовать.

Одну из последних стоянок пропавшего обнаружили благодаря характерному запаху мочи. По словам рейнджера Неривана да Силвы, пенсионер сидел там в одном нижнем белье, был крайне истощен и уже не ориентировался в происходящем.

Родственники рассказали, что в молодости дос Сантос много лет занимался добычей золота и хорошо знал условия жизни в лесу. Эти знания позволили ему самостоятельно находить необходимые для выживания ресурсы.

Несмотря на опыт мужчины, рейнджеры подчеркнули, что спасение после столь долгого пребывания в труднодоступной части Амазонии – редкий случай. Штат Амапа расположен на северо-востоке Амазонской низменности: более 90% его территории занимают влажнотропические леса, практически не затронутые человеческой деятельностью.

Сейчас бразилец остается в больнице, где за его состоянием наблюдают врачи.

Ранее в США собака помогла обнаружить пропавшего в лесу пожилого мужчину с деменцией. Бассет-хаунд по кличке Бекки самостоятельно пришла к гостинице Whiteface Mountain Lodge и привлекла внимание сотрудника, который узнал питомца и сообщил о случившемся полиции. Хозяина нашли утром с сильным обморожением рук и ног – его эвакуировали из леса вертолетом и доставили в больницу.

