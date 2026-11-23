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В Туве 17-летнего жителя Ак-Довурака приговорили к 7 годам воспитательной колонии за убийство 14-летнего мальчика, сообщили в СУ Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, в мае между мальчиками произошел конфликт: ночью на улице Центральной вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Обвиняемый и еще один фигурант, которому исполнилось 16 лет и чье дело рассматривается отдельно, избили 14-летнего подростка и несколько раз ранили его ножом в грудь.

Позднее потерпевший скончался в больнице от полученных травм. 17-летнего подростка признали виновным по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Собранные следователями доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Ранее суд в Ярославской области назначил 15 лет колонии строгого режима мужчине, убившему сестру и ее мужа. Как установили правоохранители, 57-летний Юрий Копушкин находился с родственниками за распитием спиртного. После возникшей между ними ссоры он взял полено, лежавшее в комнате, и нанес каждому из потерпевших свыше 100 ударов. Мужчина и женщина, которым было по 63 года, умерли на месте.

