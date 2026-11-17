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В Ярославской области мужчину, который забил сестру и ее мужа поленом до смерти, приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Установлено, что 8 мая 57-летний Юрий Копушкин употреблял алкоголь с сестрой и ее супругом. Позже между ними возник конфликт, тогда мужчина взял находившееся в комнате полено и нанес им каждому из родственников более сотни ударов.

Пострадавшие скончались на месте происшествия, им было по 63 года. После этого, по версии следствия, фигурант ушел из дома, чтобы отвести от себя подозрения, а на следующий день вернулся и рассказал о найденных телах.

Мужчину признали виновным по пунктам "а", "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью"). В суде фигурант вину не признал, заявив, что обстоятельства смерти родственников ему неизвестны.

Ранее сообщалось, что мужчина убил своего отца-консьержа в жилом комплексе "Новокрасково" в Люберцах. По предварительным данным, ночью 15 ноября к потерпевшему, работающему консьержем, прибыл его совершеннолетний сын. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в результате сын нанес отцу удар ножом.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.