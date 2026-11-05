Житель Фрязина спас мать от пытавшегося ее убить отца с топором

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Жителю Фрязина предъявили обвинение в покушении на убийство супруги. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, 4 ноября 48-летний мужчина поссорился с женой в квартире, расположенной на Октябрьской улице. Во время конфликта он ударил женщину топором по голове, а затем стал душить.

Их сын увидел происходящее и остановил нападавшего. Женщина выбежала из квартиры, попросила помощи и позже была госпитализирована.

После случившегося обвиняемый скрылся, но его задержали сотрудники полиции по горячим следам. Следователь вместе с криминалистом осмотрели место происшествия. Изъяты орудие преступления и другие предметы, которые являются важными для расследования.

Фигуранта допросили, назначены судебные экспертизы. 5 ноября следствие попросит суд заключить обвиняемого под стражу.

Ранее суд в Узбекистане назначил местному жителю пожизненный срок, признав его вину в убийстве двоих детей, покушении на жизнь их матери и еще двоих несовершеннолетних, а также в умышленном уничтожении имущества. Выяснилось, что в ночь на 15 мая мужчина пришел в дом потерпевшей, где между ними произошел бытовой конфликт. После этого злоумышленник принес пятилитровую емкость с бензином, облил горючим женщину и четверых ее детей, а после поджег.

