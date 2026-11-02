В Узбекистане вынесен приговор мужчине, который заживо сжег двоих детей

Фото: телеграм-канал Qashqadaryo viloyati sudlarining rasmiy kanali

В Кашкадарьинской области Узбекистана суд назначил местному жителю пожизненный срок, признав его вину в убийстве двоих детей, покушении на жизнь их матери и еще двоих несовершеннолетних, а также в умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Выяснилось, что в ночь на 15 мая мужчина пришел в дом потерпевшей, где между ними произошел бытовой конфликт. После этого злоумышленник принес пятилитровую емкость с бензином, облил горючим женщину и четверых ее детей, а после поджег.

В результате женщине и двум детям удалось выжить, но полученные ожоги оказались смертельными для двух других несовершеннолетних – шестилетнего мальчика и одиннадцатилетней девочки. Суд счел подсудимого не заслуживающим снисхождения.

Ранее в префектуре Фукуока в Японии 15-летний школьник облил горючим и поджег собственный дом, в котором спали его родители. Через некоторое время подросток сам пришел в полицию и признался в содеянном. По его словам, на преступление его подтолкнул стресс, связанный с насилием со стороны отца.

Отца мальчика госпитализировали с ожогами, мать не пострадала. Школьника арестовали по подозрению в поджоге и покушении на жизнь.

