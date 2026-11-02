Крупное помещение для бизнеса выставили на городские торги в Мещанском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы выставили на открытый аукцион нежилой объект площадью 923,1 квадратного метра, расположенный неподалеку от станции метро "Проспект Мира" в Мещанском районе. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Помещение свободного назначения занимает три этажа здания на улице Щепкина, доме 47, строении 1. Объект расположен на четвертом, пятом и шестом этажах.

По словам Пуртова, он может заинтересовать предпринимателей, которым требуется пространство для размещения нескольких подразделений по одному адресу. В частности, там можно организовать офис или образовательное учреждение.

Глава департамента добавил, что близость станции метро будет удобна как для сотрудников, так и для клиентов и деловых партнеров. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.

Заявки на участие в торгах принимают до 9 ноября. Сам аукцион запланирован на 17 ноября и пройдет на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги еще два нежилых помещения для предпринимателей в Тверском районе площадью 79,8 и 53,6 квадратного метра. Объекты расположены в 1-м Тверском-Ямском переулке и на улице Петровке, неподалеку от станций метро "Маяковская" и "Трубная" соответственно. Помещения могут подойти для творческих мастерских, фотостудий и лофтов, а заявки на участие в аукционах принимают до 9 и 19 ноября.

