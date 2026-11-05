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Новости

05 ноября, 19:23

Технологии

MAX планируют подключить к госсистеме контроля мобильных операторов для проверки номеров

Фото: Агентство "Москва"

Мессенджер MAX подключат к государственной системе контроля мобильных операторов (ГИС КСИМ). Это следует из соответствующего проекта постановления правительства РФ и пояснений Минцифры, пишет ТАСС.

Интеграция необходима для проверки статуса номеров, к которым привязаны аккаунты в мессенджере. ГИС КСИМ – система мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи, которая создавалась на базе информационного ресурса Роскомнадзора. Часть сведений от операторов автоматически поступает в Роскомнадзор с 2022 года.

"Подключение (MAX. – Прим. ред.) позволит проверять статус номеров, используемых в мессенджере, и учитывать прекращение договоров на услуги связи", – дополнили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что такая мера также позволит повысить безопасность пользователей и выявлять риски неправомерного использования аккаунтов.

Ранее в MAX появились архив историй, автоматическая загрузка фото из чатов в галерею телефона и настройка размера текста. В ленте стали появляться рекомендации каналов.

Подборки формируются с учетом интересов подписчиков, тематики, качества публикаций и частоты взаимодействия с контентом. После подписки на новый канал пользователь увидит на экране блок с рекомендациями.

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