Цифровые рецепты на лекарства скоро станут доступны в МАХ

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Возможность подписывать информированные согласия и получать электронные рецепты на лекарства в ближайшее время появится в национальном мессенджере МАХ, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение – 2026".

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает оформлять согласие на медицинское вмешательство или отказ от него через "Госключ" в мессенджере MAX. Инициативу поддержал 341 депутат.

Парламентарий Юрий Кобзев считает, что нововведение позволит отказаться от бумажных документов и облегчит получение медицинской помощи.

Помимо этого, в мессенджере стали доступны архив историй, автоматическая загрузка фото из чатов в галерею телефона и настройка размера текста. В ленте теперь доступны рекомендации каналов, основанные на интересах пользователей, тематике и качестве публикаций, а также на частоте взаимодействия с контентом.

