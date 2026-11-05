Хантер Байден заявил, что Трамп не смог бы показать Вьетнам на карте

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Сын бывшего американского лидера Джо Байдена Хантер заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не сумел бы показать на карте, где находится Вьетнам. Об этом сообщает Clash Report.

"Это было его решение относительно того, как он мог бы закончить войну во Вьетнаме за один день. У этого человека есть доступ к ядерным кодам", – отметил он.

При этом сын экс-президента подчеркнул, что не считает действующего американского лидера глупым. По его мнению, глава Белого дома совершенно не разбирается в истории и не интересуется ничем, кроме собственной персоны.

Ранее Хантер Байден назвал себя "деградировавшим крэковым наркоманом", таким образом публично раскрыв правду о своей зависимости. При этом он отметил, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года.