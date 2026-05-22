22 мая, 11:51

Хантер Байден назвал себя "деградировавшим крэковым наркоманом"

Фото: ТАСС/Zuma

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер публично раскрыл правду о своей зависимости. Он заявил, что был "деградировавшим крэковым наркоманом".

"Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом", – сказал Байден-младший в интервью журналистке Кандис Оуэнс.

Он подчеркнул, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года.

Байден создал в США прецедент. Когда его отец был действующим главой государства, против сына президента выдвинули уголовные обвинения.

Ему вменяли умышленную неуплату налогов в Калифорнии. По официальным сведениям, Байден-младший не заплатил свыше 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах. Прокурор в обвинительном заключении отметил, что при этом тот успевал тратить деньги на наркотики и эскортниц.

Сыну бывшего американского лидера также выдвинули обвинение в Делавэре. Известно, что он владел пистолетом "Кольт", при этом зная, что употребляет наркотические вещества. За такое правонарушение по закону дают 10 лет тюрьмы.

Однако Байден перед уходом с поста президента помиловал сына. Политик счел приговор несправедливым.

Ранее СМИ выяснили, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп за второй срок помиловал около 1,6 тысячи человек. При этом президент США пообещал, что перед уходом с должности в случае необходимости готов миловать работавших с ним высокопоставленных чиновников.

