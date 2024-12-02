Байден заявил, что решил помиловать своего сына Хантера

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Действующий президент США Джо Байден принял решение помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам, передает РИА Новости.

"Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера", – указал Байден в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Президент США заявил, что с первого дня на посту обещал, что не будет вмешиваться в принятие решений министерства юстиции. Байден подчеркнул, что сдержал свое слово, "даже наблюдая, как сына выборочно и несправедливо преследуют".

По его словам, случаи, подобные делу Хантера, обычно разрешаются более мягкими мерами, такими как выплаты задолженностей по налогам или штрафов. Он подчеркнул, что его сын "стал мишенью" только потому, что является его сыном.

Байден высказался, что обвинения против Хантера политически мотивированны и подчеркнул, что они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого. Глава Белого дома отметил, что решение о помиловании своего сына он принял на выходных, после долгих размышлений.

"Я верю в правосудие, но считаю, что политика проникла в этот процесс, приведя к судебной ошибке. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу", – заключил лидер Штатов.

Ранее адвокаты Хантера выпустили 52-страничный доклад, в котором, в том числе, отмечалось, что победа Дональда Трампа на выборах угрожает их клиенту. Газета Washington Post отмечала, что публично представленный доклад адвокатов больше напоминает обращение Хантера к его отцу, который до истечения своих полномочий имеет возможность помиловать сына.

В начале декабря 2023 года спецпрокуроры предъявили Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. По их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не выплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо их уплаты тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

В сентябре того же года ему были предъявлены еще три обвинения, среди которых незаконное владение оружием. Местные СМИ подсчитали, что по совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные посчитали его виновным по всем пунктам обвинения.