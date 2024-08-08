Прокуратура США: сын Байдена Хантер получал миллионы от румынского бизнесмена

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Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от румынского бизнесмена Габриэля Поповичу. Таким образом он пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение в период, когда Байден-старший являлся американским вице-президентом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованные судебные документы прокуратуры.

При этом в это же время Поповичу находился под уголовным преследованием у себя в стране и стремился "оспорить предъявленные ему обвинения во взятке". Помимо него, Байдену-младшему также поступали денежные средства и от других иностранных фирм и государств как лоббисту, консультанту и юристу.

В начале декабря 2023 года спецпрокуроры предъявили Хантеру Байдену обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

В сентябре того же года ему были предъявлены еще три обвинения, включая незаконное владение оружием. По данным местных СМИ, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные посчитали его виновным по всем пунктам обвинения.

В свою очередь, Байден-старший заявил, что уважает решение жюри присяжных и примет любой исход этого дела.

