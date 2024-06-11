Байден сказал, что уважает судебный процесс против своего сына

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Президент США Джо Байден сказал, что уважает решение жюри присяжных, которое вынесло обвинительный вердикт по делу против его сына Хантера Байдена. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы государства.

"Как я уже сказал на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер рассматривает возможность подачи апелляции", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что является не только президентом, но и отцом. Поэтому, рассказал Байден, он вместе со своей женой любит и гордится своим сыном.

Байдену-младшему в сентябре 2023 года были предъявлены три обвинения, включая незаконное владение оружием. По данным местных СМИ, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. Ранее присяжные посчитали его виновным по всем пунктам обвинения.

