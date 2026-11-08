Песков назвал ситуацию с бойкотами из-за допуска российских хоккеистов тупиковой

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Ситуация с бойкотом ряда хоккейных федераций, объявленным из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов на международные соревнования, остается тупиковой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Непредвиденная ситуация. И об этом говорит сама Международная федерация хоккея (IIHF). Пока никто не знает, что делать", – сказал Песков.

По его словам, Москве в этой связи необходимо терпеливо продолжать работу.

В октябре CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако в Международной федерации хоккея заявляли, что не согласны с вердиктом и намерены оценить порядок его исполнения.

После этого сборные Латвии, Норвегии, Чехии, Финляндии, Швеции и Дании приняли решение бойкотировать матчи против россиян. Канада также заявила, что не станет выдавать спортсменам из России и Белоруссии визы для участия в турнирах на своей территории.

Позже CAS повторно указал на отсутствие у Международной федерации хоккея необходимых доказательств для обоснования недопуска российских сборных к международным турнирам. После этого IIHF направила участникам молодежного чемпионата мира 2027 года скорректированное расписание, в котором сборная России заменила команду Норвегии.

