Канада отказалась выдать визы спортсменам из России и Белоруссии

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Канада откажет в выдаче виз спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях на своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни.

"Мы ответим отказом, пока Россия и Белоруссия поддерживают войну на Украине – пока это продолжается, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны здесь, в Канаде", – цитирует премьера РИА Новости.

Карни также подтвердил, что российская молодежная сборная по хоккею не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в Канаде в декабре–январе.

Ранее Швеция направила в Еврокомиссию письмо с требованием пересмотреть визовые правила для российских спортсменов, участвующих в международных мероприятиях. В частности, там указывалось, что участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах невозможно до завершения конфликта на Украине.

В свою очередь, Финляндия намеревается закрыть въезд российским спортсменам на всю территорию Шенгенской зоны и будет добиваться такого решения на уровне Евросоюза.