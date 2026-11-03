Москва обратится в МОК в связи с бойкотом матчей сборной России на ЧМ по хоккею

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Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) передадут в Международный олимпийский комитет (МОК) все материалы о бойкоте национальных федераций матчей со сборной РФ на чемпионате мира по хоккею в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта со ссылкой на министра спорта и председателя ОКР Михаила Дегтярева.

По словам министра, в МОК передадут данные не только по странам, которые угрожают Международной федерации хоккея (IIHF) бойкотом, но и по тем, кому предстоит принимать турниры с участием россиян.

"Уверен, что все они будут разгромлены в судах и лишены соревнований, если будут идти на поводу у своих местных политиков", – сказал он.

Глава ведомства добавил, что такие бойкоты направлены против мирового спорта. Страны, отказывающиеся от игры со сборной РФ, лишают свои команды возможности посоревноваться, а своих болельщиков – зрелища.

"Это какой-то инфантилизм", – подчеркнул Дегтярев.

Кроме того, он отдельно обратил внимание на последствия невыхода на матч. В случае бойкота игр с Россией IIHF будет обязана засчитать по правилам техническое поражение 0:5 в каждом матче, но Россия этого не хочет, уточнил министр.

Он добавил, что команда намерена показывать свои силы на льду, а не за счет технических поражений. Действия национальных федераций глава ведомства назвал "дурью" и напомнил, что мир значительно больше Скандинавии или Прибалтики.

"Они должны осознать, что в мировом спорте очень много участников, все хотят соревноваться, все хотят праздник спорта, и им уже надоела дискриминация по национальным мотивам против России и Белоруссии. Поэтому я хотел бы призвать всех ответственных руководителей и в Норвегии, и в Финляндии, и в Швеции, и в Дании, и в примкнувшей к ним Латвии одуматься и вернуться к спорту, к тому, ради чего все это создавалось бароном Пьером де Кубертеном, к тому, что спорт должен объединять народы", – сказал Дегтярев.

Игроки должны играть за свои страны и побеждать на ледовой площадке, а не в заголовках новостей, заключил он.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

Позже от игры с российской командой на ЧМ по хоккею 2027 года отказались федерации Норвегии, Швеции и Дании. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею, который угрожает сорвать страна-хозяйка Германия из-за допуска сборной России, может принять множество других стран.