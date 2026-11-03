Песков: если Германия отменит ЧМ по хоккею из-за России, то его проведут в другой стране

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Чемпионат мира по хоккею, который угрожает сорвать страна-хозяйка Германия из-за допуска сборной России, может принять множество других стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Значит, если федерация захочет, проведет это в другой стране. Стран-то много", – сказал он.

Он также ответил на вопрос о возможном ответе Москвы на отмену соревнований Берлином.

"Мы не можем на это реагировать", – ответил Песков.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом.

В свою очередь, глава Федерации хоккея Украины Сергей Мазур заявил, что разочарован решением CAS и считает его не только несправедливым, но и порочащим достижения украинского хоккея.

После этого от игры против российской команды на ЧМ по хоккею 2027 года отказались федерации Норвегии, Швеции и Дании.