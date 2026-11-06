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06 ноября, 10:00

Город

В ЮВАО возведут больницу, поликлинику и спорткомплекс за счет средств городского бюджета

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Шесть объектов городской инфраструктуры общей площадью более 160 тысяч квадратных метров планируют построить в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Развитие столичной инфраструктуры остается приоритетом Адресной инвестиционной программы Москвы", – отметил он.

Ожидается, что в ЮВАО с 2027 по 2029 год построят подстанцию скорой помощи, поликлинику, новый больничный корпус, спортивный комплекс и два административных здания. Новые объекты появятся в Текстильщиках, Лефортове и Выхине-Жулебине.

Три из новых объектов разместятся в Выхине-Жулебине. На пересечении Привольной улицы и улицы Авиаконструктора Миля возведут физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 8,5 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют бассейны, зал общей физической подготовки и ледовое поле с трибунами.

На улице Хлобыстова появится подстанция скорой медицинской помощи, а в Ферганском проезде – административное здание для органов внутренних дел. В нем предусмотрят стрелковый тир, комплекс служебно-боевой подготовки и тренажерный зал.

В Текстильщиках построят лечебно-диагностический комплекс городской клинической больницы имени В. П. Демихова площадью более 100 тысяч "квадратов". В нем разместят операционные, отделение реанимации и собственную лабораторию, а также установят медицинское оборудование.

В Лефортове на 2-й Синичкиной улице проектируют детскую поликлинику на 410 посещений в смену. В здании оборудуют кабинеты функциональной и лучевой диагностики, в том числе для ультразвуковых, электрокардиографических и рентгенологических исследований, физиотерапевтический кабинет и зал лечебной физкультуры.

Также возводят здание для Таганского и Лефортовского районных судов. Оно будет состоять из двух секций с отдельными входами, чтобы разделить потоки сотрудников и посетителей. Всего предусмотрено 36 залов судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что 12 объектов здравоохранения общей площадью более 102 тысяч квадратных метров возведут в Москве за счет внебюджетных источников финансирования. Медицинские учреждения появятся в 2027–2029 годах в семи административных округах: Центральном, Юго-Восточном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Восточном, Западном и Новомосковском.

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