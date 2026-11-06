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06 ноября, 09:42

Транспорт

Продажи электромобилей в РФ поставили исторический рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В октябре в России продали 4 030 электромобилей – это рекордный месячный результат за всю историю наблюдений, сообщило агентство "Автостат".

Показатель в 2,5 раза превысил результат октября прошлого года, когда было реализовано 1 614 электромобилей.

Доля чистых электромобилей (BEV) на российском рынке выросла до 3%. В сентябре она составляла 2,6%, в августе – 1,9%, в июле – 1,3%. В первом полугодии на электромобили пришлось 0,6% всего рынка новых легковых автомобилей.

Самым продаваемым электромобилем в октябре стал Changan Qiyuan Q05 – 1 085 автомобилей. В топ-5 также вошли Toyota BZ3X (983 автомобиля), Evolute I-Joy (593), UMO 5 (395) и Avatr 11 (95).

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России в период с января по октябрь 2026 года увеличились на 2,2% к аналогичному периоду 2025-го и достигли 1,22 миллиона единиц. Машины отечественного производства за 10 месяцев разошлись в количестве более 784 тысяч единиц – на 19,2% больше, чем годом ранее.

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