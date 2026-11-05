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05 ноября, 10:52

Транспорт

Продажи новых автомобилей в России упали почти на 20% в октябре

Фото: depositphotos/Stocksolutions

В октябре в России было реализовано 132,9 тысячи новых легковых автомобилей – это на 19,8% меньше, чем в том же месяце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства "Автостат".

При этом за десять месяцев 2026 года в стране продали 1,1 миллиона новых легковых машин, что на 3,7% больше, чем в январе – октябре 2025-го.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь в России продали 13,8 тысячи подержанных машин с подключаемым гибридом (PHEV). Это на 22,5% больше аналогичного периода 2025 года. Первое место заняла компания Li Auto (Lixiang), второе – Voyah, третье – BMW. На эти бренды пришлось около 60% продаж.

До этого "Автостат" сообщал об увеличении продаж мотоциклов с пробегом в мае на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано 23 тысячи единиц.

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