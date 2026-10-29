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29 октября, 12:27

Транспорт

Марка Haval возглавила авторынок Москвы в 2026 году

Фото: 123RF.com/alexeygalutva

Марка Haval стала самой востребованной и возглавила авторынок Москвы в 2026 году, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

С января по сентябрь в столице зарегистрировали 124,8 тысячи новых легковых машин, что на 13% превышает результат годичной давности. Структура спроса в Москве существенно отличается от общероссийской: на Lada и УАЗ здесь пришлось чуть больше 5% рынка, тогда как в целом по стране этот показатель составляет около четверти продаж.

Новые российские бренды заняли в столице 22,2 против 20,9% по России. Доля глобальных марок в Москве составила 26,2%, что почти вдвое выше общероссийского показателя в 14%. Китайские бренды контролируют в столице 46,2%, в среднем по стране 40%.

Лидером по продажам новых автомобилей в Москве стал Haval с долей 10%. За ним следуют Tenet (9,2%) и Geely (8,8%). Далее расположились Belgee (5,5%) и Lada (5,2%). В топ-10 также вошли Changan, BMW, Mercedes-Benz, Mazda и Toyota.

Ранее сообщалось, что не менее 9 иностранных автомобильных концернов, свернувших работу в России, оставили в стране дочерние структуры, которые продолжают получать выручку.

В частности, такие компании остались у немецкой марки BMW. Выручка ряда ее структур в 2025 году составила около 6,5 миллиарда рублей. После прекращения производства и поставок автомобилей концерн сообщал, что будет продолжать поставлять запчасти и обслуживать машины.

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