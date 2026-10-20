Фото: 123RF.com/gargantiopa

Германский автоконцерн Volkswagen отзывает почти 72,7 тысячи электромобилей по всему миру из-за дефектных батарей. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные федерального ведомства автомобильного транспорта.

В Германии в сервисные мастерские будут отозваны около 10 тысяч электромобилей. Под отзыв подпали модели VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

Немногим ранее газета Handelsblatt писала, что в ходе внутренних проверок выяснилось, что в ряде электромобилей семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества. Причиной стал производственный брак со стороны поставщиков.

До этого сообщалось, что минимум 9 иностранных автомобильных концернов, свернувших работу в России, оставили в стране дочерние структуры, которые продолжают получать выручку.

Например, Volkswagen продал основной бизнес в России, но входящая в его группу марка Porsche сохранила "Порше Руссланд", "Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд" и "Порше Центр Москва". Их суммарная выручка за 2025 год – примерно 1,2 миллиарда рублей.