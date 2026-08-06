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06 августа, 09:36

Экономика

Hyundai зарегистрировала 6 товарных знаков в России

Фото: 123RF.com/tktktk

Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России 6 товарных знаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, компания подала 6 заявок на регистрацию логотипов Hyundai и Hyundai Certified в 2024 и 2025 годах. В августе 2026 года Роспатент принял положительное решение по всем заявкам.

Теперь Hyundai может продавать в России автомобили, мотоциклы, одежду, обувь и сумки. Также компания вправе оказывать услуги по проверке и сертификации качества автомобилей.

В июле Hyundai также зарегистрировал 4 товарных знака. Уточнялось, что теперь компания может заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продавать топливные насосы, предоставлять цифровые услуги, а также готовить еду и напитки.

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