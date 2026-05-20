20 мая, 14:12

Транспорт

Российский филиал Mazda подал заявку на регистрацию товарного знака

Фото: ТАСС/DPA/Horst Galuschka

Российский филиал японской компании Mazda обратился в Роспатент для регистрации товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Прошение, поступившее в мае, касается бренда "Мазда". Под этой маркой фирма намерена наладить реализацию легковых и спортивных машин, бензина, электрических аккумуляторов, а также открыть автосалоны и предоставлять услуги аренды и ремонта транспорта.

Mazda продала свою долю в совместном предприятии с "Соллерсом" во Владивостоке в ноябре 2022 года. Договор позволял ей выкупить актив обратно в течение трех лет. Однако в 2025-м Mazda не воспользовалась опционом и утратила в октябре право на возвращение российского актива.

Немногим ранее федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла положительное решение касательно регистрации сразу двух товарных знаков крупного южнокорейского конгломерата Hyundai. Бренды Elantra и Huyndai Mighty были отнесены к 12-му классу МКТУ, охватывающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы, а также их компоненты, включая двигатели.

С запросом о регистрации знака под аналогичным классом до этого обратился и китайский автоконцерн FAW, желающий запатентовать в России марку Joyee. Обращение направила компания "Чайна ФАВ Груп". Модели данного авто ориентированы на молодежную аудиторию и позиционируются как современные, технологичные и экономичные электрокары.

