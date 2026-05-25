25 мая, 18:34

AP: в ДРК трижды за неделю нападали на работающие с Эболой больницы

Фото: ТАСС/AP Photo/Moses Sawasawa

Три случая нападения на медицинские учреждения, где находятся заболевшие лихорадкой Эбола, зафиксировали в Демократической Республике Конго (ДРК) за последнюю неделю. Об этом написало агентство Associated Press (AP).

По его данным, первое нападение случилось 21 мая на востоке страны, в городе Рвампара. Там местную больницу подожгли после того, как семье одного из скончавшихся от лихорадки пациентов не разрешили забрать его тело.

Еще один случай зафиксировали 23 мая на северо-востоке ДРК, в городе Монгбвалу. Там неизвестные устроили поджог палаток, служащих для изоляции заболевших Эболой на территории клиники. После произошедшего как минимум 18 заразившихся лихорадкой сбежали.

На следующий день, 24 мая, толпа разъяренной молодежи в Монгбвалу ворвалась в медицинское учреждение. Врач больницы рассказал, что были слышны выстрелы. Нападавшие потребовали отдать им тела двух умерших от болезни родных.

Эпицентр текущей вспышки вируса Эбола – провинция Итури, она находится на востоке ДРК. Первую смерть там зарегистрировали 24 апреля. Считается, что сначала массовые заражения произошли среди шахтеров. Они работают в районе, который расположен рядом с административным центром провинции – городом Буниа. Служба здравоохранения страны получила первые тревожные сигналы из Итури 5 мая.

Через девять дней медики заявили, что возбудителем вспышки является вирус Эбола-Бундибугио. От него в данный момент нет ни специальных лекарств, ни вакцины.

Власти объявили о вспышке лихорадки в ДРК и соседнем государстве – Уганде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ночь на 17 мая признала эпидемию лихорадки Эбола международной чрезвычайной ситуацией в этих странах. По последней информации, от лихорадки в ДРК умерли, предположительно, 220 человек. При этом официально подтверждены только 10 летальных случаев.

