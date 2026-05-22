Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:10

Происшествия

Родственники умершего от Эболы в ДР Конго подожгли центр лечения больных

Фото: x.com/DrumChronicles

В Демократической Республике Конго родственники одного из умерших от Эболы подожгли полевой центр лечения заболевших, рассказал CNN местный политик.

По его словам, медицинские работники отказались отдать тело родственникам скончавшегося. После этого они закидали центр различными предметами, из-за чего начался пожар. Сгорели две больничные палатки. В центре в это время проходили лечение шесть человек, о пострадавших не сообщается.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури в ДР Конго – поступили 5 мая. В республике и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания. ВОЗ признала международной ЧС эпидемию лихорадки Эбола в этих странах.

В целях борьбы с Эболой Минздрав Уганды временно запретил рукопожатия. Кроме того, в рамках мер по сокращению физического контакта и предотвращению распространения вируса посольство в ДР Конго обратилось к россиянам с рекомендацией воздержаться от посещения мест массового скопления людей в связи с текущей вспышкой заболевания.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической обстановкой в мире.

Россия усилила контроль на границе из-за вспышки Эболы

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика