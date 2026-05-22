Родственники умершего от Эболы в ДР Конго подожгли центр лечения больных

В Демократической Республике Конго родственники одного из умерших от Эболы подожгли полевой центр лечения заболевших, рассказал CNN местный политик.

По его словам, медицинские работники отказались отдать тело родственникам скончавшегося. После этого они закидали центр различными предметами, из-за чего начался пожар. Сгорели две больничные палатки. В центре в это время проходили лечение шесть человек, о пострадавших не сообщается.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури в ДР Конго – поступили 5 мая. В республике и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания. ВОЗ признала международной ЧС эпидемию лихорадки Эбола в этих странах.

В целях борьбы с Эболой Минздрав Уганды временно запретил рукопожатия. Кроме того, в рамках мер по сокращению физического контакта и предотвращению распространения вируса посольство в ДР Конго обратилось к россиянам с рекомендацией воздержаться от посещения мест массового скопления людей в связи с текущей вспышкой заболевания.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической обстановкой в мире.

