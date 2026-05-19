19 мая, 09:18

В ДР Конго зарегистрировали уже более 100 жертв лихорадки Эбола

Фото: ТАСС/AP/Al-hadji Kudra Maliro

118 человек стали жертвами лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил представитель правительства страны Патрик Муйяйя, передает радиостанция Radio Okapi.

"Эти случаи по-прежнему изучаются с целью установить, действительно ли они связаны с вирусом", – заявил Муйяйя.

Однако он уточнил, что специалисты продолжают выявлять возможные случаи заражения. По словам представителя правительства ДРК, в провинциях Итури и Северное Киву обнаружено уже 435 таких случаев. В связи с этим Муйяйя попросил местных граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури – поступили 5 мая. Спустя 9 дней врачи обнаружили возбудителя инфекции – вирус Эбола-Бундибугио. После этого в ДРК и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания. В ночь на 17 мая ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в этих странах.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической обстановкой в мире. Ведомство сотрудничает с африканскими странами в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.

Посольство России в ДРК рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей-за Эболы. Кроме того, россиян призвали незамедлительно обращаться в диппредставительство в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.

Посольство в Конго сообщило, что россиян нет среди заразившихся Эболой

