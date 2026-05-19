19 мая, 10:06

В Самаре ищут без вести пропавшего 11-летнего мальчика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Самаре ищут без вести пропавшего 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мальчик вышел в школу из дома, который расположен в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, днем 18 мая. Однако до образовательного учреждения он не добрался. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Ребенка ищут участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Приметы мальчика: рост примерно 150–155 сантиметров, плотное телосложение, короткие светло-русые волосы. В момент исчезновения ребенок был одет в свитер с капюшоном, спортивные штаны и черные кроссовки.

В свою очередь, в Республике Хакасия сотрудники полиции разыскивают девочку, которая уехала из своего дома на велосипеде и пропала. О ее пропаже в правоохранительные органы сообщила одна из жительниц села Ефремкино.

В поисках девочки-подростка задействованы сотрудники МВД по Ширинскому району, работники уголовного розыска по Хакасии, полицейские Боградского и Орджоникидзевского районов, а также специалисты МЧС и волонтеры. Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.

