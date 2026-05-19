Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 10:55

Экономика

Число самозанятых в Москве превысило 2,3 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество самозанятых в Москве, по данным на 1 апреля 2026 года, превысило 2,34 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на заммэра Москвы, руководителя департамента Марию Багрееву.

"Все больше москвичей выбирают самозанятость как эффективный инструмент для старта собственного дела, профессиональной реализации и саморазвития", – отметила Багреева.

В частности, за первый квартал текущего года в столице зарегистрировались 79 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. Уточняется, что в столице зарегистрировано уже 14% от общего числа самозанятых в целом по стране.

Увеличение числа самозанятых в столице говорит о росте предпринимательской активности среди населения Москвы и способствует повышению конкурентности городской экономики. Специалисты активно осваивают различные ниши – от IT-услуг и рекламы до транспортных логистических услуг.

Наиболее популярными видами деятельности являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. В период с января по март самозанятые сформировали 58,2 миллиона чеков, чей средний размер составил 2 857 рублей.

Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход за первый квартал 2026 года перечислили в бюджет столицы свыше 5 миллиардов рублей, что почти на 6% больше аналогичного периода прошлого года. В целом за время действия налогового режима в бюджет Москвы поступило свыше 65 миллиардов рублей от самозанятых.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости устранять избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу. Это критически важно для экономического суверенитета России и стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств, указывал глава государства. При этом количество проверок бизнеса должно быть оптимальным – достаточным для защиты прав потребителей, но без избыточных барьеров.

Читайте также


экономикагород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика