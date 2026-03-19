19 марта, 17:00

Экономика

Путин призвал убрать административные барьеры для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил о необходимости устранять избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу.

По его словам, это критически важно для экономического суверенитета России и стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств. Глава государства призвал детально проанализировать результаты уже принятых мер и продолжить эту работу.

Президент добавил, что количество проверок бизнеса должно быть оптимальным – достаточным для защиты прав потребителей, но без избыточных барьеров. Также Путин призвал действовать в этой сфере продуманно и взвешенно.

Ранее Путин поручил ввести для малых компаний и микропредприятий переходный период, позволяющий выбрать наиболее подходящий режим налогообложения. Ответственным за выполнение распоряжения назначен председатель кабмина Михаил Мишустин.

