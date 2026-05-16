16 мая, 18:18

Город

Работы по комплексному ремонту начались на Фрунзенской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к работам по комплексному ремонту Фрунзенской набережной. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Здесь планируется полностью заменить асфальт. Работы пройдут на общей площади 96 тысяч квадратных метров. Специалисты установят 15 новых остановочных павильонов, 223 малые архитектурные формы, 6 навигационных стел, 55 опор наружного и контрастного освещения. Кроме того, они выполнят другие работы.

До этого комплексное обновление Фрунзенской набережной проходило в 2015 году в рамках программы "Моя улица".

В 2026 году работы также проведут на трех набережных. Речь идет о Пречистенской, Новодевичьей и Ростовской.

Ранее ремонт дорог стартовал на улице Ильинке в Москве. В рамках работ специалисты обновят около 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Сначала специалисты выполнят фрезерование старого полотна, после чего уложат новое и нанесут разметку. Работы будут проводиться в основном в ночное время с частичным ограничением движения.

"Новости дня": благоустройство территории началось на Нагорной улице в Москве

