Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 13:22

Мэр Москвы

Собянин: новый пешеходный маршрут появится на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве появится пешеходный маршрут от моста Академика Королева до здания театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, длина маршрута превысит 2,5 километра. Участок от моста Академика Королева до жилого комплекса "Береговой" уже доступен для москвичей и туристов.

В настоящее время ведется благоустройство набережной "Западный порт", которая протянется от ЖК до Белорусского моста. Кроме того, работы идут на участке от "Западного порта" до "Мастерской П. Н. Фоменко" – там укрепляют берега, уточнил градоначальник.

"Под Белорусским мостом, проспектом Багратиона и Дорогомиловскими мостами делаем искусственные насыпи для расширения набережной", – добавил Собянин.

Он отметил, что также будут построены 2 смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра. На набережной сделают пешеходные и велосипедные дорожки и места для отдыха.

Все работы планируется завершить в этом году. В результате реализации проекта в столице появится новая современная прогулочная территория у воды, что соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", заключил глава города.

Тем временем в Даниловском районе завершается создание новой пешеходной зоны на участке Симоновской набережной – от причала "Торпедо" до дома 25, строения 5 на улице Ленинская Слобода. Протяженность будущего прогулочного пространства составляет около 1 километра.

"Новости дня": новый путепровод соединит Коптево, Аэропорт и Савеловский районы

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика