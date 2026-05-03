Ситуация в зоне международных прилетов аэропорта Шереметьево стабилизировалась, сообщила пресс-служба аэрогавани.

Пассажиры спокойно проходят все формальности, получают багаж и проходят таможенный контроль без задержек. Скоплений также не наблюдается, сообщает аэропорт.

Ранее сообщалось об усилении контроля прибывающих из-за границы и возможном увеличении времени прохождения необходимых формальностей.

В это же время пассажиры внутренних рейсов и граждане, вылетающие из Шереметьево, обслуживались в обычном режиме. Кроме того, из-за поступающих жалоб Ространснадзор проводит мониторинг в аэропорту.

