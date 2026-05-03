03 мая, 17:47Мэр Москвы
Собянин: сбиты еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали еще два беспилотника, которые направлялись к Москве, 3 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Как уточнил мэр столицы, специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения фрагментов дрона.
В ночь на 3 мая Москву попытались атаковать два вражеских дрона. В результате они были нейтрализованы. Утром Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА.
Спустя время силы противовоздушной обороны России уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат. На месте падения обломков также были задействованы экстренные службы.