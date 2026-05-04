04 мая, 14:44Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточнялось, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
Авиагавань перестала обслуживать рейсы днем в понедельник, 4 мая. Ограничения действовали на фоне атаки украинских беспилотников на Москву.
Вместе с тем аэропорт Домодедово принимал и отправлял воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Позднее авиагавань возобновила работу в штатном режиме.