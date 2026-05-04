04 мая, 16:54

Экономика

Минпромторг оставил смартфоны Apple, Nokia и Samsung в перечне параллельного импорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony останутся в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая. Об этом заявил Минпромторг РФ, передает РИА Новости.

Ведомство пояснило, что ввозить в Россию без согласия правообладателей также смогут телефоны брендов Asus, Google Pixel, ZTE, HP и других. При этом должна соблюдаться их безопасность, оригинальность происхождения товара, наличие сертификатов.

В это же время из списка исключат товары брендов Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Из перечня пропадет и ряд компьютерной техники, ноутбуков, а также накопители иностранного производства.

Минпромторг считает, что исключение этих позиций не повлияет на ассортимент уже представленных на внутреннем рынке РФ товаров. Кроме того, это повысит спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности.

Кроме того, министерством на постоянной основе проводится анализ перечня параллельного импорта, по итогам которого исключаются отдельные товарные знаки, а также целые группы товаров. В ведомстве напомнили, что основным критерием для исключения товаров из перечня является производство локализованной в РФ продукции, продолжение ее поставок официальным дистрибьютором или патентообладателем либо наличие в стране аналогов в достаточном для покрытия спроса количестве.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России пока не нужно полностью отменять режим параллельного импорта. По его словам, в РФ уже начинают производить многие продукты, поэтому заинтересованность в таком неконкурентном механизме, как параллельный импорт, начинает исчезать. В это же время совсем отменять такой режим "пока еще рано".

