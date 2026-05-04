Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:29

Шоу-бизнес

Певица Ханна возмутилась шуткой мужа о ее возрасте

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Певица Ханна (настоящее имя – Анна Иванова. – Прим. ред.) возмутилась шуткой мужа Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов. – Прим. ред.) по поводу ее возраста. Это следует из видео, которое артистка опубликовала на своей странице во "Вконтакте".

На кадрах певица пожаловалась знакомому, что супруг специально преувеличил ее возраст.

"Ты слышал, что он мне сказал? Ты, говорит, взрослая, тебе 40 лет уже", – заявила 35-летняя исполнительница.

Судя по атмосфере на видео, ситуация в результате была сведена к шутке.

"Иди спи, старпер", – заключила певица, обращаясь к мужу.

Пашу старше жены на 8 лет. Ему 42 года.

Ранее Ханна записала песню "Потеряла голову" на китайском языке. Свой пост она сопроводила 24-секундным сниппетом композиции, а также фотографией обложки. Поклонники встретили новинку позитивно.

Первую песню под названием "Я просто твоя" Ханна выпустила в 2013-м. Годом позже она записала трек "Скромным быть не в моде", участие в котором принял Егор Крид.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика