Жираф Липа из Московского зоопарка вышла в открытый вольер с наступлением тепла

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

С наступлением теплой погоды южноафриканский жираф Липа из Московского зоопарка вышла на Африканскую поляну, сообщила пресс-служба зоосада.

В зоопарке отметили, что Липа не только бодро выбежала на улицу, но и создала по-настоящему летнее настроение. Животное радуется солнцу, ветру и свежей траве – резвится, бегает и наслаждается погодой.

С 1 мая Московский зоопарк продлил режим работы на один час. Теперь он открыт с 07:30 до 21:00. Войти на территорию можно через главный вход, а в Детский зоопарк – со стороны Садово-Кудринской улицы или со стороны станции метро "Баррикадная".